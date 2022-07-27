شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورج الودية اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر يوليو الجارى مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول وسالزبورج الودية ضمن المباريات الودية التي تقام في إطار الاستعداد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

ليفربول وسالزبورج

وتنطلق فعاليات مباراة ليفربول وسالزبورج في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في تحقيق الفوز في مباراة اليوم خاصة ان يركز على الصفقات الجديدة للريدز ليفربول لتجهيزهم في الموسم الجديد بأفضل شكل وأبرزهم داروين نونيز الصفقة الأغلى في تاريخ الفريق، وعاني في المباريات الماضية بسبب عدم انسجامه بين اللاعبين.

ويستعد ليفربول لمواجهة فريق مانشستر سيتي يوم الثلاثين من شهر يوليو الجارى في إطار نهائي كأس الدرع الخيري على ملعب ويمبلي، قبل خوض بداية البريميرليج، يوم 5 أغسطس المقبل.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورج

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات تلك المباراة عبر قناة الشارقة الرياضية المفتوحة على النايل سات ويمكنكم الحصول على ترددها على النحو التالي:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 101/102 7 غرب 11012 عمودي 27500 3/4 مفتوح

كما ستذٌاع المباراة عبر قناة القاهرة والناس المصرية ويمكنكم الحصول على ترددها على النسق التالي: