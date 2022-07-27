شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع ليساندرو مارتينيز والان مع التفاصيل



محمد الفلاح - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تعاقده مع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي، لتدعيم صفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مانشستر يونايتد يضم مارتينيز

وتعاقد مانشستر يونايتد مع مدافع أياكس الهولندي، بعقد ممتد لمدة 5 سنوات حتة يونيو 2027، بداية من الموسم المقبل.



‏ تعليق ليساندرو مارتينيز على انتقاله إلى مانشستر يونايتد

‏وقال مدافع أياكس السابق، في تصريحات للموقع الرسمي: "إنه لشرف كبير أن أنضم إلى هذا النادي الرائع لكرة القدم. لقد عملت بجد للوصول إلى هذه اللحظة، والآن بعد أن أصبحت هنا، سأدفع نفسي أكثر".

وتابع: "لقد كنت محظوظًا بما يكفي لأن أكون جزءًا من الفرق الناجحة في مسيرتي وهذا ما أريد أن أواصله في مانشستر يونايتد".

وواصل: "سيكون هناك الكثير من العمل للوصول إلى تلك اللحظة، لكنني أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه في ظل هذا المدرب والمدربين، ومع زملائي الجدد في الفريق، يمكننا القيام بذلك".

وأتم: "أريد أن أشكر أياكس ومعجبيهم على كل الدعم الذي قدموه لي. لقد قضيت وقتًا لا يصدق هناك، لكنني أشعر أن الوقت مناسب لاختبار نفسي في بيئة أخرى. الآن أنا في النادي المثالي للقيام بذلك".