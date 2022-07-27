ارتفاع الوفيات في حادث تسمم بخمور مغشوشة في الهند إلى 38

الهند (أ ف ب).

قال مسؤولون حكوميون اليوم الأربعاء إن عشرة آخرين على الأقل توفوا في ولاية غوغارات في غرب الهند بعد تناولهم خموراً مغشوشة ليصل إجمالي الوفيات إلى 38 شخصاً.

وبدأت الشرطة تحقيقات واعتقلت ستة أشخاص بعد نقل 51 شخصاً يوم الإثنين في منطقتي أحمد أباد وبوتاد المتجاورتين بالولاية إلى مستشفيات إضافة إلى الوفيات.

وقال أشوك كومار ياداف المسؤول بالشرطة لـ«رويترز» «توفي الليلة الماضية بعض الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى وكانوا في حالة خطيرة».

وأضاف «تناولوا كحول الميثيل الذي لم يكن مخففاً تقريباً معتقدين أنه مشروب كحولي».