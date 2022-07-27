للمرة الأولى... اليابان تشارك في تدريبات «درع غارودا» العسكرية في إندونيسيا لأول مرة

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو (أ ف ب).

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأربعاء، بعد محادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إن قوات الدفاع اليابانية ستشارك للمرة الأولى في تدريبات عسكرية في إندونيسيا الشهر المقبل إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا.

كما اتفق الزعيمان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة خلال اجتماعهما الثاني هذا العام، بعد الاجتماع الذي عُقد في أواخر أبريل/نيسان، حيث قال كيشيدا إن إندونيسيا «شريك استراتيجي رئيسي لليابان».

وأضاف أن قوات الدفاع الذاتى اليابانية ستنضم إلى تدريبات «درع غارودا» العسكرية المشتركة التى ستجرى فى إندونيسيا اعتباراً من أول أغسطس/آب مع الولايات المتحدة وأستراليا ودول أخرى.