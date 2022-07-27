شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصومال.. قتلي وجرحي فى انفجارين جنوب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حركة الشباب الإرهابية تعلن مسؤوليتها عن الحادث

اعلنت الإذاعة الرسمية فى الصومال، ان 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم الأربعاء، فى انفجارين منفصلين وقعا فى بلدتين بجنوب البلاد.

وقالت الشرطة إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الحادث الأول حين انفجرت قنبلتان كانتا مزروعتان في سوق للماشية في بلدة أفجوي بإقليم شبيلا السفلى.

وأعلن مسلحو حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتهم عن الهجومين.

وأفادت الإذاعة الرسمية بوقوع انفجار ثانٍ في بلدة مركة الساحلية أودى بحياة مفتش الشرطة هناك.

مقتل محافظ وطاقم حراسته

وقال إبراهيم علي الضابط في شرطة ماركا لوكالة "فرانس برس" إن "المحافظ عبد الله وافو قُتل في انفجار مع ثمانية أشخاص آخرين معظمهم من أفراد الأمن"، مضيفا أن "الشرطة لا تزال تحقّق في الحادث لكن هناك مؤشرات على أن انتحاريا نفّذ الهجوم القاتل".

وأشار إلى أن "الهجوم وقع أمام مكتب إدارة مقاطعة ماركا حيث كان المحافظ يتحدث إلى الناس".

وأكد شهود عيان لـ "فرانس برس" أن الانتحاري الذي كان يرتدي ملابس مدنية، اقترب من المحافظ قبل أن يفجّر نفسه.

ومنذ 15 عاما تخوض جماعة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة، تمردا ضد الحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي وقوة من الاتحاد الإفريقي مكوّنة من جنود يتحدرون من خمس دول إفريقية بينها إثيوبيا وكينيا.

ورغم طردهم من المدن الرئيسية، بما في ذلك العاصمة مقديشو في العام 2011، لا يزال عناصر من "الشباب" مقيمين في مناطق ريفية واسعة، وينفذون هجمات ضد أهداف حكومية وقوات الأمن على وجه الخصوص.

توغل للجماعة الارهابية فى إثيوبيا

وكانت قد أعلنت سلطات المنطقة الصوماليّة في إثيوبيا، السبت الماضي، أنّها "دمّرت" مجموعة من حركة الشباب الإرهابية دخلت إليها من الصومال المجاورة، في توغّل نادر داخل الأراضي الإثيوبيّة.

وقال مكتب الاتّصال في المنطقة الصوماليّة الواقعة بجنوب شرقي إثيوبيا، في بيان على "فيسبوك"، إنّ "مجموعة مسلّحة من الشباب دخلت قبل أربعة أيّام عبر مكان يسمّى أتو في منطقة أفدِر بالمنطقة الصوماليّة، قد جرى تطويقها.. ثمّ تدميرها بالكامل"

وبحسب البيان، اعتُقل عناصر حركة الشباب عندما أرادوا عبور منطقة واقعة على بُعد أكثر من 100 كيلومتر من الحدود مع الصومال. وأضاف البيان "قُتِل خلال العمليّة التي استمرّت ثلاثة أيّام، أكثر من 100 عنصر من المجموعة الإرهابيّة" ودمِّرت 13 سيّارة.