شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تخصص 545 مليون جنيه دعما لصغار المزارعين بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة دعما للمزارعين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 يقدر بنحو 545 مليون جنيه، وذلك تماشياً مع ما تهدف إليـه الدولـة مـن المساهمة في رفع المعاناة عن صغار المزارعين.

ويعدد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، ما تقوم به الدوله دعما لصغار المزارعين، ويشمل دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات، تحمل جانباً من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية. المساهمة في خفض أسعار التقاوى، تقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية.

يشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض، ومبيعـات الأصول المالية، وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه)