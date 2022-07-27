شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع الشيوخ تطالب الحكومة برفع الوعى بما يتوافق مع جهود تحقيق التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء أسامة منتصر، عددا من التوصيات الهامة في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، فى مقدمتها ما يتعلق بتعزيز الوعي والانتماء الوطني ذات الأهمية الكبرى للأمن القومي في محاربة الفكر المتطرف.

وفي هذا الإطار، أوصت اللجنة بأهمية رفع ونشر الوعى الثقافى والوعى الدينى، بما يتوافق مع جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف التقرير البرلماني: "وأننا في مرحلة تحقيق حلم اكتمال بناء الجمهورية الجديدة التي اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلابد أن يعى المواطن المصري بأن هذه الجمهورية الجديدة لا تتعلق بتطوير وتحديث المباني والمنشآت والجدران، وإنما كذلك تعنى بتنمية البشر والارتقاء بوعي الانسان".

يشار إلي أن اللجنة أكدت في تقريرها، أن خطة العام المالي 2022/2023 شملت عدة مستهدفات من خلال برامجها التنموية، والتي تمت صياغتها في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أولت اهتماماً بالقضايا التنموية المحورية، وبالمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة في ضوء الانعكاسات المتوقعة للأزمات العالمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة، والتي أحدثت اضطراباً وارتباكاً شديداً على مستوى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في وقت مازال فيه العالم يعاني من تبعات جانحة فيروس كوفيد 19، ولم يتعاف منها بالكامل بعد، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين - غير المسبوقة – التي تسود عالمنا اليوم وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.