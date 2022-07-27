شكرا لقرائتكم خبر عن 804 ملايين دولار تمويلات تنموية موقعة مع الصناديق العربية لتنمية سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسهم الشراكات الدولية فى تنفيذ البرنامج الحكومى الطموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يستفيد نحو 150 قرية بشبه جزيرة سيناء من التمويلات التنموية من الصناديق العربية، من خلال توفير 2600 مسكن جديد واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان، وخدمات أساسية يستفيد منها أكثر من 558 ألف مواطن، هذا ما كشفت عنه الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولة خلال حضورها اجتماعات اللجان النوعية لمجلسي النواب والشيوخ فى دور الانعقاد الثاني.

وأشارت إلى أن التمويلات التنموية التى تم توقيعها مع الصناديق العربية لتنمية شبه جزيرة سيناء بلغ نحو 804 ملايين دولار، فى قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن التمويلات التنموية دائمًا ما تكون مرتبطة بتنفيذ مشروعات معينة، كما يتم خلال الحصول على هذه التمويلات الأخذ فى الاعتبار معايير الحوكمة والشفافية والمعايير البيئية والاجتماعية، فى ظل التنافسية الشديدة بين الدول فى الحصول على هذه التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية، ولذا تتمتع مصر بخصوصية وعلاقات متميزة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.