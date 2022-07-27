الاتحاد الإفريقي يرحب باتفاقية إسطنبول لشحن الحبوب الأوكرانية

اسماعيل عبد الحي - رحّب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، السبت، بتوقيع اتفاقية شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية في مدينة إسطنبول التركية.

وأعرب فكي في بيان عن تقديره لكافة الأطراف المساهمة في توقيع الاتفاقية.

ودعا رئيس المفوضية إلى إرساء الهدنة بين روسيا وأوكرانيا برعاية الأمم المتحدة، وإطلاق المفاوضات السياسية من أجل إرساء السلام والاستقرار في العالم.

والجمعة، شهدت إسطنبول، توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا في قصر "دولمة بهتشة"، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتستورد 25 دولة إفريقية ما يزيد على ثلث وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا كل عام.