توقيع مذكرة تفاهم ثقافية بين السعودية واليونان

شرّف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، حفل العشاء الذي أقامه دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، في متحف الاكروبوليس في العاصمة اليونانية أثينا. وقد شهد ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في المجال الثقافي. وتجول ولي العهد برفقة رئيس الوزراء اليوناني في المتحف مطلعاً على ما يضمه من آثار تاريخية وقطع أثرية.



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