ولي العهد يزور منطقة الاكروبوليس الأثرية في أثينا

قام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، برفقة رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، ووزيرة الثقافة والرياضة اليونانية الدكتورة لينا ميندوني، بزيارة لمنطقة الاكروبوليس الأثرية في العاصمة اليونانية أثينا. واطلع ولي العهد خلال الزيارة على ما تحتويه منطقة الاكروبوليس الأثرية من مبان ومناطق ومسارح أثرية شملت مبنى أريثيون، ومنطقة بيلفادير، ومنطقة بارثينيون، ومسرح ديونيسوس، ومسرح اديون هيروديس.



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