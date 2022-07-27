تونس: 94,6 بالمائة صوتوا بـ«نعم» على مشروع الدستور الجديد

الانتخابات في تونس (أ ف ب).

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن 94,6 بالمائة من الناخبين المشاركين في الاستفتاء صوتوا بـ«نعم» على مشروع الدستور الجديد، مشيراً إلى نتائج أولية.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر للصحافيين أن نحو 2,6 مليون من المشاركين في الاستفتاء وافقوا على الدستور الجديد، من أصل 9,3 ناخب مسجل يحق لهم الاقتراع. ويمنح الدستور صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بالذي كان قائماً قبل العام 2011.