27 يوليو , 2022
الانتخابات في تونس (أ ف ب).
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن 94,6 بالمائة من الناخبين المشاركين في الاستفتاء صوتوا بـ«نعم» على مشروع الدستور الجديد، مشيراً إلى نتائج أولية.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر للصحافيين أن نحو 2,6 مليون من المشاركين في الاستفتاء وافقوا على الدستور الجديد، من أصل 9,3 ناخب مسجل يحق لهم الاقتراع. ويمنح الدستور صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بالذي كان قائماً قبل العام 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس: 94,6 بالمائة صوتوا بـ«نعم» على مشروع الدستور الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.