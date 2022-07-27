شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. غموض موقف هاري كين مع توتنهام وصراع ثنائي على اللاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي وضع المهاجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي ضمن دائرة إهتماماته فى الموسم الجديد، ويعتبر المسئولين أن صفقة كين تعد خيار مثير للغاية بالنسبة للفريق، مع إقتراب رحيل اللاعب الألماني تيمو فيرنر مهاجم الفريق.

وأوضحت أن النادي يسعي لتعزيز خطه الأمامي بمهاجم صريح خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، يأتي ذلك بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو، إضافة إلي الرحيل المتوقع لفيرنر بعد مشكلته الأخيرة مع توخيل المدير الفني للفريق.

في المقابل يأمل نجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني التعاقد مع اللاعب كما أكد فى وقت سابق،لتعويض رحيل اللاعب البولندي روبورت ليفاندوسكي، ولكنه أظهر أنه يعلم صعوبة تفريط النادي الإنجليزي فى اللاعب خلال الفترة المقبلة.

موقف توتنهام الانجليزي من بيع اللاعب

هاري كين

ويري مسئولي توتنهام الإنجليزي أن فكرة التفريط فى اللاعب بالتزامن مع الوقت الحالي تكاد تكون فكرة شبه مستحيلة، لا سيما أن اللاعب يعد ثاني أكثر اللاعبين تهديفا فى تاريخ النادي برصيد 223 هدف، بعد جيمي جريفز الهداف التاريخي للفريق برصيد 266.

وفى سياق متصل أعرب اللاعب لأحد المصادر القريبة منه أنه كان دائما يحاول بذل قصاري جهده فى خدمة الفريق ولا يستطيع أن يصطنع المشاكل فى الفريق الذي صنع اسمه، رغم رغبته الشديدة التي أظهرها للنادي بخوض تحدي جديد مع فريق آخر.



كيف يفكر اللاعب فى الفترة المقبلة مع الفريق

ويركز اللاعب فى الوقت الحالي لصناعة التاريخ والوصول إلى عدد أهداف جيمي جريفز، أملا أن تسمح له إدارة النادي بعد ذلك فى الخروج لمنافسة جديدة وتحدي آخر، إضافة إلى رغبة اللاعب فى العودة للتتويج بالحذاء الذهبي بعد إبتعاده عن الجائزة فى المواسم السابقة.

وينظر اللاعب أن الفرصة قد تكون مواتية له الموسم المقبل، بعد خروج اوبامنينج للدوري الأسباني، تبعه ساديو ماني للدوري الألماني،وتتمثل العقبة الوحيدة أمام اللاعب فى الوقت الحالي إستمرار تواجد الفرعون المصري محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي وتجديد تعاقده مع الريدز، مما قد يهدد فوزه بالجائزة.