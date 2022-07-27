27 يوليو , 2022 زلزال قوته 7.2 درجة يهز لوزون في الفلبين. قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل اليوم الأربعاء إن زلزالاً قوته 7.2 درجة هز لوزون في الفلبين. وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومتراً.

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