26 يوليو , 2022 الرئيس جو بايدن (أ ف ب). قال كيفين أوكونور طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن في مذكرة اليوم الثلاثاء إن أعراض كوفيد-19 التي يعاني منها الرئيس انتهت بشكل شبه كامل وإنه يشعر الآن بتحسن حالته الصحية بدرجة تمكنه من استئناف نظام التمارين البدنية. وأضاف أوكونور إن بايدن سيستمر في العزل.

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب بايدن: أعراض إصابة الرئيس بكوفيد-19 انتهت بشكل شبه كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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