إيلون ماسك يطلب بدء المحاكمة الخاصة بتويتر في 17 أكتوبر

26 يوليو , 2022
إيلون ماسك (أ ف ب).
أظهرت وثيقة قضائية اليوم الثلاثاء أن قطب الأعمال إيلون ماسك طلب من قاضية تحديد 17 أكتوبر/تشرين الأول موعداً لبدء محاكمة تستمر خمسة أيام للبت في قضية تتعلق بمسعاه للتراجع عن صفقة الاستحواذ على شركة تويتر والتي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، وذلك بدلاً من العاشر من الشهر نفسه مثلما طلبت منصة التواصل الاجتماعي.
وقال محامي أغنى رجل في العالم إنه يطلب من القاضية «كسر الجمود بما يسمح بمضي الأمور قدماً على نحو سريع».
ورفضت تويتر التعليق.
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