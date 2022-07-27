من الانبار.. الكاظمي يصدر توجيهاً أمنياً

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "ترأس اجتماعاً لقيادات الأجهزة الأمنية في محافظة الانبار؛ لبحث الواقع الأمني ومناقشة الخطط الموضوعة لحماية المحافظة"، مشيراً إلى "جهود القوات الأمنية في محافظة الأنبار، التي ساهمت في تعزيز أمن المواطنين واستقرار أحوالهم المعاشية؛ مما ساعد في شروع الأنبار بنهضة في مجال الإعمار سواء في مركز المحافظة أو في نواحيها، لاسيما أن المحافظة قد عانت كثيراً بسبب الحرب ضد الإرهاب؛ لذا فإن إعمارها هو أقوى رد على فلول الإرهاب".وأكد الكاظمي "دعم الحكومة للمؤسسة العسكرية، وهي على استعداد لتلبية احتياجات الأجهزة الأمنية في المحافظة بما يحسن أداءها، ويطوّر من قدراتها الأمنية".

ووجه القائد العام للقوات المسلحة "جميع القيادات الأمنية بضرورة ترسيخ الثقة بين المواطن ورجل الأمن، وبذل الجهود للتصدي للتجاوزات والتعاطي مع حالات الاستفزاز بهدوء وحكمة، مشدداً على منع استغلال الانتماء العشائري والسياسي، وأن يكون الانتماء للعراق فقط، وأن تتصدى أجهزتنا الأمنية بقوة لمحاولات تهريب المخدرات، التي تهدد شبابنا وبلدنا".

