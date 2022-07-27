انت الان تتابع خبر بالفيديو: لا اكساء للطرق ولا تعمير للأرصفة.. منطقة الغدير تعاني من نقص بالخدمات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واحدة من أهم مناطق العاصمة بغداد تقع بجانب الرصافة تعاني من نقص واضح بالخدمات، منطقة الغدير شكا قاطنوها من كثرة الحفريات المنتشرة على الطرق سواء فرعية كانت ام رئيسة، ناهيك عن تحول الكثير من مساحاتها الى مستنقعات للمياه الآسنة، موجهين انتقاداتهم الى أمانة العاصمة التي وجهت جل اهتمامها على محاسبة المتجاوزين حسب أهالي المنطقة.



هذه المنطقة تعد نموذجا واضحا لبقية المناطق في بغداد فجميعها تتشابه بالمعاناة ما ادى الى فقدان الثقة بالمؤسسات الخدمية التي أصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات بالشكل المطلوب بحسب معنيين.