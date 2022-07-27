شكرا لقرائتكم خبر عن مشيرة خطاب: مصر تمر بفرصة تاريخية فى ملف حقوق الإنسان بدعم الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن سعادتها باستضافتها فى حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس، ضمن فعاليات الموسم الثقافى للجامعة.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، خلال كلمتها لطلاب جامعة عين شمس، إن مصر اليوم تمر بفرصة تاريخية غير مسبوقة فى ملف حقوق الإنسان فى ظل وجود إرادة سياسية على أعلى مستوى تتبنى استراتيجية جادة لحقوق الإنسان.

وتابعت: "حقوق الإنسان هى التى تؤهل المواطن أن يحكم من خلال ممثليه فى مختلف الجهات"، لافتة إلى أنه فى عام 1948 مصر ساهمت فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والذى صاغته كل دول العالم بثقافات مختلفة.

وأكدت أن جميع حقوق الإنسان تنبثق فى أننا جميعا لنا الحق فى الكرامة، مشيرة إلى أنها حينما واجهت جريمة ختان الإناث فى البداية اتهمها البعض بالترويج لأجندات غربية واليوم رئيس الجمهورية غلظ عقوبة الختان.

وتابعت: "مصر لعبت دور مهم جدا فى الحركة العالمية لحقوق الإنسان بدأت من المساهمة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان"، مضيفة: "لدينا تحديات كثيرة ولا أخجل فى الحديث عنها".

وتحدثت السفيرة مشيرة خطاب، عن برنامج حياة كريمة والذى يعد أكبر برنامج على مستوى العالم لإنفاذ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس السيسى لا يستثنى ولا يقصى أحد ، لافتة إلى أن أجندة الحوار ستتضح بعد أن يجتمع الأحزاب والجهات الحكومية والمنظمات المختلفة.

ويأتى اللقاء تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة و د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و ود. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واللقاء يأتى في إطار الموسم الثقافي للجامعة الذي ينظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع والندوة من تنسيق د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب.

ويشارك في تنظيم الندوة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر المركزية، وتتناول الندوة العديد من المحاور من بينها محور الحقوق المدنية والسياسية ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى القدرات الخاصة والشباب وكبار السن و محور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.