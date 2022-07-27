اشتباكات في طرابلس وتحويل الرحلات من مطار معيتيقة إلى مصراتة

اسماعيل عبد الحي - تسببت اشتباكات مسلحة بين ميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس في وقت الرحلات الجوية في مطار معيتيقة وتحوبلها إلى مطار مصراتة.

وطلب القائد الأعلى للجيش من الأطراف وقف إطلاق النار والعودة إلى مقراتهم فورا.

كما أعلن المجلس الرئاسي رفضه للاشتباكات العسكرية الدائرة ليل الخميس على الجمعة داخل مدينة طرابلس، والتي تسببت في إرهاب المواطنين في بيوتهم، مطالبا علي وجه السرعة من جميع اطراف الصراع وقف اطلاق النار والعودة إلى مقراتهم فورا.

كما طلب في بيان له صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة النائب العام والمدعي العام العسكري، كل اختصاصه، فتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات.

ولفت البيان إلى أنه على وزيري الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اتخاذ التدابير اللازمة، التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة.

المصدر: روسيا اليوم