وصول أول قطار محمل بالبضائع من روسيا إلى إقليم كالينينغراد

27 يوليو , 2022
الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).
أعلن حاكم كالينينغراد وصول أول قطار بضائع من روسيا الثلاثاء إلى الإقليم التابع للاتحاد الفدرالي الروسي منذ إصدار الاتحاد الأوروبي قراراً بإلزام ليتوانيا السماح بمرور البضائع الروسية عبر أراضيها.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن حاكم الإقليم أنطون أليخانوف قوله «بالفعل أول قطار يصل بعد قرار الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً «هذا إنجاز هام للغاية».
والإقليم الذي يقع بين دولتي ليتوانيا وبولندا العضوين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يعتمد بشكل أساسي على روسيا للحصول على جزء كبير من إمداداته، لكن الشحنات يجب أن تمر عبر الأراضي الليتوانية.
وبات الإقليم الذي تبلغ مساحته نصف مساحة سويسرا تقريباً وعدد سكانه نحو مليون نسمة وهو غير متصل بالأراضي الروسية، معزولاً بشكل متزايد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير.
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