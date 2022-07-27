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انت الان تتابع خبر كارول سماحة ترد على جدل هدية الاسد وتصدر بياناً توضيحي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كارول سماحة، النجمة اللبنانية، أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل بعد احتفالها بعيد ميلادها، حيث تلقت هدية من الملحن محمد رحيم عبارة عن شبل صغير، ورغم تفاعل الجمهور الإيجابي مع فيديو كارول سماحة مع الأسد الصغير إلا انها تعرضت للانتقادات أيضاً بسببه.
وردت كارول سريعاً على الانتقادات التي تعرضت لها، ونشرت توضيحاً حاسماً على حسابها بانستقرام، كشفت به عن مصير الشبل، وقالت إنه في رعاية السيرك القومي في مصر وليس في حيازتها الشخصية، وقالت: "هذا الأسد يعيش في السيرك المصري، شكراً لمدربة الأسود أنوسة كوتة زوجة الفنان محمد رحيم على هذه المفاجأة السارة.. نذكر أن هذه اللبوة الصغيرة تعيش في السيرك القومي المصري".
وواصلت سماحة ردها على الانتقادات وقالت في رسالة أخرى لها إن هذا الشبل يعيش مع والدته في السيرك القومي، وأن مدربته هي من قامت بتصوير الفيديو لها معه، وطالبت الجميع بالهدوء بعد تعرضها للانتقادات، ورد أيضاً الملحن محمد رحيم على الانتقادات، وقال إن عائلة زوجته مشهورة بعملها في السيرك والتعامل مع الحيوانات المفترسة باحتراف، وأكد أن الشبل يتلقى رعاية طبية في المنزل مع مدربته وينتقل للسيرك القومي وليس هدية شخصية لكارول سماحة.
وكانت سماحة قد نشرت فيديو منذ أيام في احتفال عيد ميلادها، وظهرت برفقة شبل صغير، وقالت إنها تلقته كهدية عيد ميلادها من الملحن محمد رحيم، وحاز الفيديو على تفاعل كبير من الجمهور، وتلقت أيضاً انتقادات بسببه قبل توضيحها الأخير حول مصير الأسد، وكذلك كشف رحيم عن حقيقة حصولها عليه كهدية، وأكد انه احتفل معها فقط بالأسد لكونها من مواليد برج الأسد.