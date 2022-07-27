انت الان تتابع خبر 'حجبت نتائجنا دون سبب'.. طلبة الدراسة الخارجية يوجهون مناشدة إلى وزير التربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مجموعة من الطلبة، "نحن طلبة الدراسة الخارجية للدراسة المتوسطة، تعرضنا لحيف وظلم كبير لحجب نتائجنا وذلك بدون اي سبب حيث ادينا الامتحانات بشكل جيد".

وتابعوا، "لذا يرجى اطلاق نتائج الدراسة المتوسطة لمركزين المتوكل وثانوية المرجان ضمن المديرية العامة لتربية صلاح الدين املين من معاليكم النظر بطلبنا هذا بعين العطف والاعتبار الابوي".

