شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. 4 قتلى و60 مصابا جراء زلزال قوي ضرب الفلبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الداخلية الفلبيني بنيامين أبالوس، الأربعاء، إن الزلزال القوي الذي ضرب شمال البلاد أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 60 آخرين.

4 قتلى و60 مصابا جراء زلزال قوي ضرب الفلبين

وبلغت قوة الزلزال 7،1 درجة على مقياس ريختر، ما أثار الذعر في صفوف السكان فيما تسبب باهتزاز المباني والأبراج على مسافة 300 كيلومتر في العاصمة مانيلا.

وقال المعهد الأمريكي للزلازل إن الهزة ضربت منطقة أبرا الجبلية في جزيرة لوزون الرئيسية عند الساعة 8،43 صباحا (00،43 ت ج).

وقضى عامل يبلغ الخامسة والعشرين عندما انهار مبنى مؤلف من 3 طوابق كان يعمل فيه في لاترينيداد عاصمة مقاطعة بنجيت على ما أفادت الشرطة.



وفي منطقة دولوريس القريبة جدا من مركز الزلزال هرع الناس مذعورين خارج منازلهم وفق ما أفاد قائد الشرطة المحلية ادوين سيرجيو وكالة فرانس برس.

وأضاف سيرجيو "الزلزال كان قويا جدا"، مشيرا إلى حصول تشققات طفيفة في مبنى مركز الشرطة.

وأوضح أن "طاولات عرض الفاكهة والخضر في السوق المحلية انقلبت".

وقال الضابط في الشرطة أيضا نازارينو إيميا لوكالة فرانس برس إن جرحى عدة نقلوا إلى المستشفى.

وأضاف "ظهرت تشققات على بعض الأبنية. الكهرباء والإنترنت مقطوعان".

وقال النائب شينغ بيرنوس الذي يمثل منطقة لون في أبرا أن الزلزال "ألحق أضرارا في الكثير من السكان والشركات" من دون الكشف مزيد من التفاصيل.

وفي فيغان سيتي في مقاطعة إيليكوس سور المجاورة تضررت أبنية عائدة إلى الحقبة الاستعمارية الإسبانية (1565-1898). وأظهرت مقاطع مصورة نشرت عبر فيسبوك وتم التحقق من صحتها أضرارا في جرس بانتاي الأثري وهو موقع سياحي معروف.

وروى الطالب ميرا زاباتا أنه كان في منزله في مدينة سان خوان عندما "شعر بهزة قوية جدا".

وأضاف "رحنا نصرخ وهرعنا إلى الخارج" مع تواصل الهزات الارتدادية.

وتابع: "منزلنا في وضع جيد لكن المنازل الواقعة أسفل التلة تعرضت لأضرار".

وسجلت انزلاقات تربة في بعض الأماكن على ما قال الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث مارك تيمبال.

وأضاف أن أي أضرار لم تسجل في السدود وأن عمليات إزالة الأنقاض عن الطرق متواصلة.

وقد اهتزت ناطحات السحاب وصولا إلى العاصمة مانيلا الواقعة على أكثر من 300 كيلومتر جنوبا.

وتضرب الزلازل الفلبين بشكل متكرر بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ الذي يشهد نشاطا زلزاليا كثيفا ويمر عبر اليابان وجنوب شرق آسيا. وزلزال الأربعاء هو الأقوى في البلاد منذ سنوات.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2013 ضرب زلزال بقوة 7،1 درجة على مقياس ريختر جزيرة بوهول في وسط البلاد وأسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل وتشريد 400 ألف شخص.

وتسبب الزلزال يومها بانزلاقات تربة كارثية، أتت على عشرات آلاف المنازل فضلا عن كنائس أثرية قديمة تعود إلى بدايات الكاثوليكية في الفلبين.

وأدى هذا الزلزال القوي إلى تغير لافت في طبيعة المنطقة شهد نتوء التربة ثلاثة أمتار مع تشكل جدار من الصخور فوق مركز الزلزال.

في العام 1990 ضرب زلزال قوته 7،8 درجة شمال الفلبين وأسفر عن سقوط أكثر من 1200 قتيل وتسبب بأضرار جسيمة في مانيلا فضلا عن شرخ في الأرض امتد على أكثر من مائة كيلومتر.

وضرب زلزال بقوة 7،1 درجة شمال الفلبين، ما أدى إلى تحطم نوافذ المباني في منطقة مركز الزلزال واهتزاز المباني والأبراج في العاصمة مانيلا.

وضرب الزلزال منطقة أبرا الجبلية في جزيرة لوزون الرئيسية في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وكان المرصد الأمريكي للزلازل، ذكر في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6،8 درجة.



وفي منطقة دولوريس التي شعرت بالقوة الكاملة للزلزال هرع الناس مذعورين خارج منازلهم وفق ما أفاد الضابط في الشرطة أدوين سيرجيو لوكالة فرانس برس.

وأضاف سيرجيو "الزلزال كان قويا جدا"، مشيرا إلى حصول تشققات طفيفة في مبنى مركز الشرطة.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة. وتضرب الزلازل الفلبين بشكل متكرر بسبب موقعها على "حلقة النار" في المحيط الهادئ.