شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يهنئ قيادات الشرطة بثقة وزير الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، جميع قيادات الشرطة التي نالت ثقة وزير الداخلية، والذين تولوا مواقع أمنية هامة فى حركة الشرطة التى تم إعلانها مؤخرا.

وأكد النائب تيسير مطر، أن هذه القيادات الشرطية قادرة تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على تحقيق الأمن والأمان للشعب المصرى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، معربا عن سعادته بثقة وزير الداخلية للواء عادل جعفر مساعد الوزير للأمن الوطنى واستمراره فى منصبه تقديرا للنجاحات التى حققها جهاز الأمن الوطنى فى حماية أمن مصر، متمنيا له ولجميع ضباط جهاز الأمن الوطنى النجاح".

كما تقدم النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب إرادة جيل بالتهنئة لجميع القيادات الأمنية".