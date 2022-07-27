شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد لجنة "شكاوى النواب".. مناقشة 1390 اقتراحا برغبة خلال 100 اجتماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، رئيس اللجنة، تقريرا عن حصاد أنشطتها وإنجازاتها وأعمالها خلال دور الانعقاد الثانى للمجلس بعد فضه خلال شهر يوليو الجارى.

وأوضح التقرير، أن اللجنة عقدت 100 اجتماع خلال دور الانعقاد الثاني، ناقشت خلالها 1390 اقتراحا برغبة، مقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن إنشاء واستكمال وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية وتطوير بنية تحتية في مختلف المحافظات.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على 700 اقتراح برغبة خلال دور الانعقاد الثاني، وأعدت تقارير عنها للعرض على المجلس، حيث اعتمد المجلس 511 تقريرا للجنة وأحالها للحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وأجلت اللجنة 690 للدراسة والعرض.

وتتعلق الاقتراحات برغبة التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني بمطالب بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية واستكمال مشروعات فى المحافظات والمراكز والقرى، مثل توصيل الغاز الطبيعى، والصرف الصحى، واستكمال مشروعات تنفيذ أو إحلال محطات مياه الشرب، كما تتعلق بمشكلات واحتياجات مكاتب البريد والشهر العقارى وإنشاء مكاتب جديدة أو تطوير القائمة، وإنشاء وتطوير مستشفيات ومدارس وجامعات، وإنشاء مجمعات خدمية حكومية.

كما تتعلق بطلبات لإقامة كباري وتطوير مزلقانات السكة الحديد، وتوسيع وتأهيل ورصف بعض الطرق، وتبطين ترع، وإنارة طرق، وإنشاء وتطوير مراكز شباب، وبعضها يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء وسرعة البت في طلبات التصالح، والبعض الآخر يتعلق بطلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي، وأيضا تخصيص أراضي لإنشاء مجمعات خدمية أو إنشاء مدارس وجامعات ومستشفيات ووحدات صحية، ومطالب بإحلال وتجديد وفرش مساجد، وغيرها من الطلبات.