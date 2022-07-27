شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طبيب البيت الأبيض يكشف تطورات جديدة بشأن صحة بايدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور، إن الرئيس جو بايدن قد أكمل دورته لمدة 5 أيام من دواء Paxlovid المضاد للفيروسات، عقب إصابة بكورونا، وصحته الآن جيدة بما يكفي لاستئناف نشاطه.

طبيب البيت الأبيض يكشف تطورات جديدة بشأن صحة بايدن

طبيب البيت الأبيض: صحة بايدن جيدة بما يكفي لاستئناف نشاطهبعد ثبات اصابته بكورونا.. طبيب بايدن يكشف عن أعراض مرضه

وأكد أوكونور أن "أعراض الرئيس "اختفت تقريبا بشكل كامل وأن نبضه وضغط الدم ومعدل التنفس وحرارته طبيعية"، مبينا أنه لم يلاحظ أي أعراض جانبية لا يزال بايدن يعاني منها.

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، أعلنت قبل أيام إصابة بايدن بكورونا، مشيرة إلى أنه تلقى تطعيما كاملا، وجرعتان معززتان من اللقاح و"يعاني من أعراض خفيفة جدا".

وحسب أوكونور فإن بايدن أصيب بمتحور BA5، وهو أكثر متحورات "كوفيد-19" شيوعا في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، وأصيب بآلام في الجسم والتهاب في الحلق وسيلان في الأنف وإرهاق وسعال جاف في بعض الأحيان، وهو يستجيب بشكل جيد لعلاج "باكسلوفيد" (PAXLOVID).

ويتواصل تحسن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي جو بايدن المصاب بكوفيد-19 منذ الخميس، وفق ما أعلن فريقه الطبي الأحد في رسالة نشرها البيت الأبيض.

وكتب الدكتور كيفن أوكونور أن عوارض الرئيس "تستمر في التحسن بشكل كبير".

وأضاف أن "أهم أعراضه هي وجع الحلق"، معتبرا ذلك مؤشرا "مشجّعا".

ويبدو أن أعراض بايدن كانت طفيفة وقد قام البيت الأبيض بكل ما يلزم للطمأنة بشأن وضعه الصحي وقدرته على مواصلة مهامه رغم الحجر الصحي.

والرئيس البالغ 79 عاما الملقّح بشكل كامل ضد كوفيد، هو ضمن فئة المعرضين لأن تكون عوارضهم خطيرة.

ويتناول بايدن عقار شركة "فايزر" المضاد لكوفيد-19 "باكسلوفيد" من دون أن يواجه أي مشاكل على هذا الصعيد وفق طبيبه.

أصدر البيت الأبيض يوم الجمعة بيانا كشفه من خلاله تفاصيل جديدة حول الوضع الصحي للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أصيب بكورونا.

وقدم كيفين أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانا عن الحالة الصحية للرئيس بعد يوم من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وقال البيت الأبيض في بيان نشره على "تويتر": "أكمل الرئيس بايدن يومه الأول من تناول "باكسلوفيد" وتحسنت أعراضه".

و "باكسلوفيد" هو دواء من إنتاج شركة "فايزر" لعلاج مرضى كورونا.

وأضاف البيان أن درجة حرارة بايدن وصلت مساء الخميس إلى 99.4 درجة فهرنهايت، والتي استجابت بشكل إيجابي للأسيتامينوفين (TYLENOL)، وظلت درجة حرارته طبيعية منذ ذلك الحين.

وذكر أن أعراضه تتصف بسيلان الأنف والتعب، مع سعال عرضي، مشيرا إلى أن الرئيس سيواصل تناول عقار "باكسلوفيد".

وأوضح أن مؤشرات حيوية تشمل نبض بايدن وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبع دمه بالأكسجين لا تزال "طبيعية بالكامل".

يذكر أن استطلاع حديث للرأي أجرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية أظهر أن 75% من الناخبين الديمقراطيين وذوي الميول الديمقراطية

يريدون من الحزب ترشيح شخص آخر غير الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات عام 2024، بزيادة حادة عن وقت سابق من هذا العام.



ويأتي الاستطلاع في الوقت الذي لا تزال فيه معدلات تأييد بايدن منخفضة ومعظم الأمريكيين مستاؤون من حالة البلاد والاقتصاد. ولا يزال التضخم مرتفعا وأظهر تقرير جديد صدر أمس الثلاثاء تراجع ثقة المستهلك للشهر الثالث على التوالي.

وقال 24% من الناخبين الديمقراطيين وذوي الميول الديمقراطية إنهم يريدون شخصا آخر لأنهم لا يعتقدون أن بايدن يمكن أن يفوز في عام 2024، ارتفاعا من 18% في استطلاع للرأي أجري في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين.



ويسيطر هذا الشعور على 32% لأنهم لا يريدون إعادة انتخاب بايدن، ارتفاعا من 16% في وقت سابق من هذا العام.

وقال 25% إنهم يفضلون بايدن كمرشح، وهو انخفاض حاد من 45% في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن غالبية الناخبين المسجلين من الجمهوريين وذوي الميول الجمهورية يقولون إنهم لا يريدون أن يكون الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح حزبهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ويقول 55% إنهم يريدون أن يكون شخص آخر غير ترامب هو المرشح، وهو ما يمثل ارتفاعا من 49% في استطلاع للرأي أجري في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.