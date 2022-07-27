اجتماع ثنائي بين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليونان في أثينا

26 يوليو , 2022
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (أ ف ب).
عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اجتماعاً ثنائياً اليوم (الثلاثاء)، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في قصر مكسيموس بأثينا.
وكان رئيس الوزراء اليوناني، قد رحب بولي العهد السعودي، لحظة وصوله إلى مقر الحكومة بالعاصمة أثينا، وأجرى مراسم استقبال رسمية له، وقال إن الزيارة تعد فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية، وسنبحث تطوير التعاون والشراكة مع الرياض.
وشهد الأمير محمد بن سلمان وكيرياكوس ميتسوتاكيس، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم استثمارية وعلمية وتكنولوجية وعسكرية بين البلدين.
ووصل ولي العهد السعودي في وقت سابق اليوم، إلى اليونان في زيارة رسمية، وقبل أخرى لفرنسا. واستقبله لدى وصوله إلى مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني بيكرامينوس.
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