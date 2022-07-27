البيت الأبيض: أميركا ستبيع 20 مليون برميل نفط أخرى من الاحتياطي الاستراتيجي

26 يوليو , 2022 الرئيس جو بايدن (أ ف ب). قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء إنها ستبيع 20 مليون برميل إضافية من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي ضمن قرار أُعلن عنه سابقاً بهدف تهدئة أسعار النفط.

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