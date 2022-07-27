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انت الان تتابع خبر أهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس (فيديو) والان مع التفاصيل
2022-07-27 | 08:17
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وبعدها بأربع دقائق تمكن من كين من إدراك هدف التعادل، بعد عرضية أرضية من كوادرادو لداخل منطقة الجزاء والمُهاجم الإيطالي سدد مباشرةٍ في شباك حارس مرمى برشلونة في الدقيقة 39.
وواصل ديمبلي تألقه في المباراة وبالدقيقة 40، سجّل الهدف الثاني له ولبرشلونة بعد أن حصل على الكرة من سيرجو بوسكيتس، ثم توغل لداخل منطقة الجزاء من جهة اليمين، ورواغ كوادرادو بطريقة رائعة، ثم على نفس طريقة الهدف الأول سدد في شباك الحارس تشيزني.
وفي الشوط الثاني تمكن كين من إدراك هدف التعادل مُجددًا لليوفي في الدقيقة 51، بعد خطأ في التغطية الدفاعية من فرينكي دي يونغ، حيث مهد الكرة للوكاتيلي على حدود منطقة الجزاء والذي بدوره مرر إلى كين والمُهاجم الإيطالي سدد مباشرة في شباك حارس النادي الكتالوني.
وعاد كين ليعدل من أوضاع فريقه بعد تمريرة من مانويل لوكاتيلي بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني.
وشارك روبرت ليفاندوفسكي في التشكيلة الأساسية لفريقه الجديد برشلونة قبل استبداله بعد ساعة من اللعب.
وكان المهاجم البولندي البالغ عمره 33 عاما انضم لبرشلونة قادما من بايرن ميونخ بعد ثمانية مواسم مع بطل ألمانيا.
المباراة الودية المقبلة لبرشلونة تُقام، يوم الأحد المقبل، حيث يلاقي ريد بولز، بينما يوفنتوس يلعب مع ريال مدريد.
ويستهل برشلونة الموسم الجديد باستضافة رايو فايكانو في 13 أغسطس آب، وبعد ذلك بيومين يلعب يوفنتوس ضد ساسولو في أولى مبارياتهما في الدوري الإيطالي.
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