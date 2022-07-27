شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انسحاب القوات التركية من العراق.. مطالب مشروعة لـ"أصحاب الدار" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالب العراق خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بسحب القوات التركية من أراضيه، محذرًا من استمرار السلوك العدواني للجيش التركي.

ودعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين المجلس إلى ممارسة مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين، مؤكدًا أهمية إصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية من كامل الأراضي العراقية.

وقال إن تركيا تتذرع بحجج لا أساس لها مرتبطة بمشكلة داخلية، وأضاف أن حكومة بلاده تؤكد على تمسكها بنهج يدعو إلى حل الخلافات المتراكمة.

وأدان وزير الخارجيَة العراقي، الاعتداء التركي على سيادة بلاده، مؤكدا أن الاعتداء الأخير يعد دليلًا ملموسًا على استمرار تركيا بتجاهل مطالبات العراق بإيقاف انتهاكاتها.

وأضاف فؤاد حسين، أن الاعتداء التركي يُشكل عدوانًا عسكريًا على سيادة العراق، ووجهنا إلى تركيا 296 مذكرة احتجاج على انتهاكاتها.

وشدد وزير الخارجية العراقي على رفض نهج تركيا في تصدير مشاكلها الداخلية إلى العراق، مطالبا مجلس الأمن تشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في هجوم دهوك.

وقال إن العراق يعمل جاهدا لحل النزاعات بالمنطقة، ونرفض بشكل قاطع تحويل بلادنا إلى مسرح لتنفيذ أجندات ومصالح الدول.

من جانبها، أكدت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت أمام المجلس، أن أي هجمات على الأراضي العراقية يجب أن تتوقف.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية العراقي، عمل بلاده على استصدار قرار من مجلس الأمن لمساعدته على إخراج حزب العمال الكردستاني من أراضيه.

وقال حسين في مقابلة مع وسائل إعلام محلية إن بلاده ستطالب مجلس الأمن بإصدار قرار يساعد على إخراج حزب العمال.

وأضاف متحدثًا عن الوجود التركي: "يوجد أكثر من 4 آلاف جندي تركي و100 نقطة عسكرية بالأراضي العراقية وقاعدة بعشيقة التي يتواجد فيها الجيش التركي تبعد عن الحدود 100 كم".

وتابع: "تركيا تقول، إنها تدخل للعراق لمحاربة حزب العمال الذي يهددها وهذا أمر غير قانوني لأن توغلها لا يتم بالاتفاق مع العراق ولا يمكن لتركيا تخطي الحدود العراقية وادعاء محاربة حزب العمال الكردستاني".

وزير الخارجيَة العراقي فؤاد حسين



تأتي تصريحات الوزير العراقي بعد إعلان بعثة آيرلندا في الأمم المتحدة، الاثنين، أن أعضاء مجلس الأمن أدانوا في بيان، الهجوم على دهوك بإقليم كردستان العراق، وأكدوا دعمهم لاستقلال وسيادة العراق.

ونشرت بعثة آيرلندا بالأمم المتحدة عبر حسابها على تويتر، البيان الذي حث فيه أعضاء المجلس كافة الدول الأعضاء على التعاون مع الحكومة العراقية وغيرها من السلطات المعنية لدعم التحقيقات، بعد مقتل 9 مدنيين على الأقل، بينهم أطفال في الهجوم.

وعلقت وزارة الخارجية العراقية، على هذا البيان قائلة إن بيان مجلس الأمن يعد الأول من نوعه الذي يدعم موقف العراق. في سياق سلسلة الانتهاكات التركيّة لسيادة وأمن العراق".

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفى مسؤولية بلاده عن القصف، متهما الإرهابيين بتنفيذ الهجوم للإضرار بالعلاقات التركية العراقية.

وتعرض منتجع جبلي عراقي في دهوك لقصف تركي الأربعاء الماضي، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص.