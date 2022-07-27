شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مانشستر سيتي اليوم.. صفقة جديدة تقترب وتطور مفاجئ في مفاوضاته مع كوكوريلا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث في آخر أخبار مانشستر سيتي اليوم، من بينها مواصلة الاستعدادات لمواجهة ليفربول في كأس الدرع الخيرية، وضفثة جديدة تقترب من الانضمام إلى السيتيزين.



ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، ملخص بآخر أخبار مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو الجاري، والتي جاءت على النحو التالي:

مانشستر سيتي يستعد لمواجهة كأس الدرع الخيرية

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، استعداداته للمباراة التي ستجمعه بنظيره ليفربول في كأس الدرع الخيرية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي بنظيره ليفربول، وصيف البريميرليج يوم السبت الموافق 30 يوليو الجاري، في كأس الدرع الخيرية.

مانشستر سيتي يستهدف ضم سوسا



وأوضح تقرير نشرته شبكة "سكاي ألمانيا "أن مانشستر سيتي وضع بورنا سوسا ظهير نادي شتوتجارت، خيار في حال فشلهم بالتعاقد مع مارك كوكوريلا لاعب برايتون.

تطورات مفاوضات مانشستر سيتي مع كوكوريلا



وحسبما ذكر الصحفي‏ الإيطالي "فابريزيو رومانو"، فإن إدارة مانشستر سيتي توصلت إلى اتفاق مع مارك كوكوريلا ظهير أيسر نادي برايتون على الشروط الشخصية، ولكن يتبقى موافقة النادي.

وكان جراهام بوتر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون، في تصريحات سابقة كشف موقفه من التخلي عن مدافعه مارك كوكوريا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بوتر في تصريحات لجريدة "ذا أرجوس": "كوكوريا سعيد معنا، والأمر ليس سهلًا لأن هناك تكهنات. إنه إنسان وهذا هو التحدي الذي يواجه لاعبي كرة القدم أثناء فترة الانتقالات، وترتبط بهذا وذاك".

وتابع "لدينا الكثير من الاحترام لمارك كوكوريا، نحن نحبه كثيرًا ونساعده فقط على الاستمتاع بكرة القدم".

