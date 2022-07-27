شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور المجتمعات العمرانية فى حل أزمة المخلفات البلدية بالقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات ضوابط خاصة بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، وذلك فى خطوة لحل أزمة القمامة وتعظيم الاستفادة من هذا المورد.

وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل وفقا للقانون...

يقوم الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، وعلي الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.

وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز، وتحدد علي النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة علي تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.

ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكــاملة للمخلفات البــلدية من خـــلال الكيــانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة .

وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً علي طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص ، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي النحو الوارد بالمـادة (٢٢) من هذا القانون.