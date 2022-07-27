درجات الحرارة العالية تهدد الغرب

تواجهه منطقة شمال غرب المحيط الهادئ، التي نادرًا ما تشهد مثل هذه الحرارة الحارقة، درجات حرارة عالية السخونه، قد تستمر لأسبوع، حيث تتجاوز في بورتلاند بولاية أوريغون 100 درجة فهرنهايت (37.8 درجة مئوية).

فيما أفادت الأنباء أن مزارع الماشية الأمريكية تخلصت من الآلاف من جثث الأبقار في مكبات نفايات كانساس بعد أن تسببت موجة الحر في ارتفاع معدلات الوفيات التي طغت على طرق التخلص التقليدية.

ويقول مسؤولو ولاية كنساس إن 2000 رأس ماشية على الأقل نفقت بسبب الحرارة في يونيو، لكن تقديرات أخرى أشارت إلى أن العدد يصل إلى 10000.

تحذيرات

كما أصدر خبراء الأرصاد تحذيرًا من ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء من ولاية أوريغون وواشنطن، يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى التسعينيات (32 درجة مئوية) في سياتل و110 فهرنهايت (43.3 درجة مئوية) في الأجزاء الشرقية من ولاية أوريغون وواشنطن.

وقال فيفيك شانداس، أستاذ التكيف مع المناخ في جامعة ولاية بورتلاند: «الحصول على تمددات لمدة خمسة أيام أو أسبوع فوق 90 درجة أمر نادر جدًا جدًا بالنسبة لشمال غرب المحيط الهادئ».

ومع ارتفاع درجة حرارة شمال غرب الولايات المتحدة، بدا أن موجة الحر على الساحل الشرقي قد اندلعت، مع وجود مناطق قليلة شرق نهر المسيسيبي تحت تحذيرات من الحرارة.

طرق التكيف

ويحاول السكان والمسؤولون في الشمال الغربي التكيف مع الواقع المحتمل لموجات الحرارة الأطول والأكثر سخونة في أعقاب ظاهرة الطقس القاتلة في الصيف الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة والوفيات.

رداً على ذلك، فإن مكتب الإسكان في بورتلاند الذي يشرف على سياسة الإسكان بالمدينة سوف يطلب من المساكن المشيدة حديثًا أن تحتوي على تكييف هواء في المستقبل، وسيطلب قانون ولاية أوريغون الجديد من جميع المساكن الجديدة التي تم بناؤها بعد أبريل 2024 تركيب تكييف الهواء في غرفة واحدة على الأقل، ويحظر القانون بالفعل على الملاك في معظم الحالات تقييد المستأجرين من تركيب أجهزة التبريد في وحداتهم المؤجرة.

وجاءت هذه الإجراءات استجابة لموجة الحر في أواخر يونيو وأوائل يوليو 2021، عندما توفي حوالي 800 شخص في أوريغون وواشنطن وكولومبيا البريطانية، وارتفعت درجة الحرارة إلى 116 درجة فهرنهايت (46.7 درجة مئوية) في بورتلاند، وحطمت سجلات الحرارة في المدن والبلدات في جميع أنحاء المنطقة.