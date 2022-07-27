وقال الجيش إنه هدم منازلهم في قرية قراوة بني حسن شمال الضفة الغربية، وأوضح في بيان أن القوات واجهت احتجاجًا عنيفًا مع إلقاء قنابل حارقة وإطارات محترقة على القوات.
وتقوم إسرائيل بشكل روتيني بهدم منازل المهاجمين الفلسطينيين القتلى أو الأسرى الذين قتلوا إسرائيليين، قائلة إن ذلك بمثابة ردع ضد مهاجمين في المستقبل، ويقول الفلسطينيون والجماعات الحقوقية إن هذه الممارسة تصل إلى حد العقاب الجماعي.
وتشن القوات الإسرائيلية غارات شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية منذ شهور في أعقاب سلسلة من الهجمات القاتلة، قتل خلالها مهاجمون فلسطينيون 19 إسرائيليًا.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تهدم منزلين فلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.