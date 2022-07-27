إسرائيل تهدم منزلين فلسطينيين

في تعدٍ مستمر هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين فلسطينيين لاشتباههم في المساعدة في قتل حارس أمن إسرائيلي في مستوطنة بالضفة الغربية في أبريل، وتصاعد الدخان من الموقع، حيث انهار المبنى فى انفجار محكوم، وقام الفلسطينيون بجمع الأنقاض بعد أن غادر الجنود.

وقال الجيش إنه هدم منازلهم في قرية قراوة بني حسن شمال الضفة الغربية، وأوضح في بيان أن القوات واجهت احتجاجًا عنيفًا مع إلقاء قنابل حارقة وإطارات محترقة على القوات.

وتقوم إسرائيل بشكل روتيني بهدم منازل المهاجمين الفلسطينيين القتلى أو الأسرى الذين قتلوا إسرائيليين، قائلة إن ذلك بمثابة ردع ضد مهاجمين في المستقبل، ويقول الفلسطينيون والجماعات الحقوقية إن هذه الممارسة تصل إلى حد العقاب الجماعي.

وتشن القوات الإسرائيلية غارات شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية منذ شهور في أعقاب سلسلة من الهجمات القاتلة، قتل خلالها مهاجمون فلسطينيون 19 إسرائيليًا.