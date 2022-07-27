خطوة حاسمة لمواجهة التهديد الروسي بتقنين الغاز

اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على تقنين الغاز الطبيعي هذا الشتاء لحماية نفسها من أي تخفيضات أخرى للإمدادات من جانب روسيا، بينما تواصل موسكو غزوها لأوكرانيا.

حيث وافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على مشروع قانون أوروبي يهدف إلى خفض الطلب على الغاز بنسبة 15% من أغسطس حتى مارس.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بهذه الخطوة، قائلة في بيان إن «الاتحاد الأوروبي قد اتخذ خطوة حاسمة لمواجهة التهديد بتعطيل كامل للغاز من قبل (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين».

خطوات طوعية

ويستلزم التشريع الجديد اتخاذ خطوات وطنية طوعية لتقليل استهلاك الغاز، وإذا أسفرت عن وفورات غير كافية، فإنها تؤدي إلى تحركات إلزامية في الكتلة المكونة من 27 عضوًا.

وقالت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم إنها ستحد من الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى 20% من طاقتها، مما زاد المخاوف من أن بوتين سيستخدم تجارة الغاز لتحدي معارضة الكتلة للحرب في أوكرانيا.

وقال وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي تشمل محفظته السياسية الطاقة: «الشتاء قادم ولا ندري كم سيكون الطقس بارداً». لكن ما نعرفه على وجه اليقين هو أن بوتين سيستمر في لعب ألعابه القذرة في الابتزاز وإساءة استخدام إمدادات الغاز.

وتم الاتفاق على الاتفاق الوزاري في أقل من أسبوع. وهي تستند إلى اقتراح يوم الأربعاء الماضي من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. وحرصاً على الحفاظ على جبهة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي بشأن صراع لا يظهر أي مؤشر على نهايته، وقالت المفوضية إن التقنين المنسق سيمكن الكتلة ككل من تجاوز فصل الشتاء إذا أوقفت روسيا جميع شحنات الغاز.

عقوبات اقتصادية

ومنذ أن غزت روسيا أوكرانيا في (فبراير) واحتج الغرب بفرض عقوبات اقتصادية، واجهت 12 دولة في الاتحاد الأوروبي وقف أو تخفيض شحنات الغاز الروسي.

وعلى الرغم من أنه وافق على حظر النفط والفحم من روسيا اعتبارًا من وقت لاحق من هذا العام، فقد امتنع الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات على الغاز الطبيعي الروسي لأن ألمانيا وإيطاليا وبعض الدول الأعضاء الأخرى تعتمد بشكل كبير على هذه الواردات.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، المسؤول أيضًا عن الطاقة ويعمل كنائب للمستشار الألماني: «ارتكبت ألمانيا خطأ إستراتيجيًا في الماضي باعتمادها الكبير على الغاز الروسي وإيمانها بأنه سيتدفق دائمًا باستمرار وبتكلفة زهيدة». «لكنها ليست مشكلة ألمانية فقط».

وتعمل الاضطرابات في تجارة الطاقة الروسية مع الاتحاد الأوروبي على إذكاء التضخم بالفعل عند مستويات قياسية في أوروبا وتهدد بإحداث ركود في الكتلة تمامًا كما كانت تتعافى من الركود الناجم عن الوباء.

ويؤدي شح الطاقة أيضًا إلى إحياء الاختبارات السياسية المستمرة منذ عقود لأوروبا بشأن تنسيق السياسات.

يمثل اتفاق الاتحاد الأوروبي بخفض الغاز:

علامة بارزة أخرى في تكامل سياسة الاتحاد الأوروبي وإدارة الأزمات

يأتي الاتفاق بعد ستة أيام فقط من تسريع المفوضية لمسودة القانون

تشبه خطة تقنين الغاز الجديدة التطورات في السياسة الصحية للاتحاد الأوروبي قبل عامين وسط جائحة COVID-19.

طرق للحد من الطلب على الطاقة:

ضبط منظمات الحرارة

إذا تم ضبط مكيف الهواء على درجة واحدة مئوية فقط، أو حوالي درجتين فهرنهايت، أكثر دفئًا، فيمكنه تقليل كمية الكهرباء المستخدمة بنسبة 10% سنويًا. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. حيث يمكن تعديل منظم الحرارة بدرجة أقل في الشتاء بدرجة واحدة مئوية فقط للمباني في أوروبا توفير ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز بما يتوافق مع احتياجات النمسا السنوية من الغاز.

خفض تكلفة النقل العام

على الصعيد العالمي، فإن تحفيز وسائل النقل العام بجعلها أرخص وتشجيع خيارات التنقل الأخرى مثل المشي أو ركوب الدراجات يمكن أن يوفر نحو 330 ألف برميل يوميًا من استهلاك النفط، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

تقليل حدود السرعة وثباتها

من الناحية النظرية، يمكن أن يؤدي خفض الحد الأقصى للسرعة على الطرق السريعة إلى تقليل استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات بشكل كبير، وفقًا لتقرير من وكالة الطاقة الدولية. هناك عدد من البلدان والمناطق الحضرية لديها بالفعل حدود للسرعة للحد من الازدحام والتلوث.

حملات توعية عامة صحيحة

يمكن لحملات التوعية جيدة التصميم أن تحفز الناس على اتخاذ إجراءات لتقليل استهلاكهم للطاقة؛ يعمل الآخرون بشكل أفضل عندما يتخذون نهجًا بيئيًا أو يوجهون نداءات أخلاقية من أجل المواطنة الصالحة. في كثير من الحالات، يمكن للحكومات الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لتصميم رسائل مختلفة لجماهير مختلفة.