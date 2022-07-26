بلاسخارت: العراق يطالب بسحب القوات التركية من أراضيه

بغداد - ياسين صفوان - قالت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت، الأربعاء، إن العراق يطالب بسحب القوات التركية من أراضيه.



وأكدت بلاسخارت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء التركي، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شكل لجنة للتحقيق بشأن الهجوم على دهوك".

وأضافت أن "حكومة العراق أسندت القصف في دهوك إلى القوات التركية"، مشيرة الى أن "حزب العمال نفى مسؤوليته عن القصف في دهوك".

ولفتت بلاسخارت الى أن "الحكومة العراقيّة قالت إنها ستصعد مسألة القصف التركي إلى مجلس الأمن"، مشددة بالقول إن "العراق يطالب بسحب القوات التركية من أراضيه".

ويوم الأربعاء (20 تموز 2022)، تعرض أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك إلى قصف تركي، خلف العديد من الضحايا.

وقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.