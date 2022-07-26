شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لليوم الثاني..مقُتل 15 شخصًا على الأقل في أعمال عنف في الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بين القتلى محتجون وأفراد من الأمم المتحدة بعد حوادث خلفت نحو 50 جريحا

قالت السلطات إن 15 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب نحو 50 خلال اليوم الثاني من الاحتجاجات العنيفة المناهضة للأمم المتحدة في مدينتي غوما وبوتيمبو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكان من بين القتلى متظاهرين وموظفي الأمم المتحدة حيث تعرضت مواقع الأمم المتحدة لهجوم من قبل حشود.

وأفاد صحفي من رويترز رؤية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تطلق النار على متظاهرين قتلى بينما كان الناس يرشقون بالحجارة ويخربون ويضرمون النار في مباني الأمم المتحدة في غوما.

وبدأت المظاهرات يوم الاثنين، عندما هاجم مئات الأشخاص ونهبوا مستودعًا للأمم المتحدة في المدينة، وهي مركز إقليمي لجماعات الإغاثة الدولية، وطالبوا البعثة بمغادرة البلاد. اندلعوا مرة أخرى يوم الثلاثاء وامتدوا إلى بوتيمبو، على بعد نحو 124 ميلًا (200 كيلومتر) شمال غوما.



ودعا فصيل من جناح الشباب بالحزب الحاكم إلى الاحتجاجات، يتهم بعثة الأمم المتحدة، المعروفة باسم مونوسكو، بالفشل في حماية المدنيين من عنف الميليشيات.

وصرح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين في نيويورك بأن "الغوغاء يلقون الحجارة والقنابل الحارقة واقتحام القواعد والنهب والتخريب وإحراق المنشآت".

وذكر أحد المراسلين أن البعض اقتحم منازل موظفي الأمم المتحدة الذين تم إجلاؤهم من جوما في قافلة من المركبات التي يرافقها الجيش.

الانفلات الأمني أبرز أسباب الاحتجاجات

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أحد أفراد حفظ السلام واثنين من أفراد شرطة الأمم المتحدة قتلوا عندما تعرضت قاعدتهم في بوتيمبو للهجوم. وقال قائد شرطة بوتيمبو، بول نجوما، إن سبعة مدنيين قتلوا أيضا عندما ردت قوات حفظ السلام.

وقال “نجوما” "الوضع متقلب للغاية ويتم حشد التعزيزات"، مضيفا أنه تم إبلاغ قوات الأمم المتحدة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإطلاق الطلقات التحذيرية فقط.

وكان المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا قد قال في وقت سابق إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 50 في جوما.

وقال مراسل رويترز في جوما إن قوات حفظ السلام أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي على الحشد مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة اثنين على الأقل.