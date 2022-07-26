شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات ونجاحات بالدولة.. مدينة العلمين الجديدة طفرة اقتصادية كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنجازات كبرى تحققها تحققها الدولة المصرية من خلال المشروعات القومية الضخمة، والتى زادت من طفرة النجاحات الاقتصادية، والتى تتنوع ما بين المدن الجديدة والإسكان والطرق وغيرها، والتى كانت من ضمنها مدينة العلمين الجديدة، والتى شهدت العديد من مشروعات التنموية السياحية المختلفة خلال السنوات الماضية فى عهد القيادة السياسية الحالية.

تقرير بالفيديو لمؤسسة ماعت، كشف عن الإنجازات الكبرى التى تمت في مدينة العلمين الجديدة، هي إحدى مدن الجيل الرابع، تبلغ مساحتها الإجمالية 50 ألف فدان، بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلى، حيث تقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح، والتى نجحت الدولة المصرية في تحويل حلم تنمية مدينة العلمين إلى واقع حقيقي على الأرض لتصبح من مدينة الألغام إلى مدينة السحر والجمال.