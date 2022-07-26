26 يوليو , 2022
الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).
أعلنت بريطانيا الثلاثاء استهداف وزير العدل الروسي والأثرياء الروس الذين لديهم مصالح مالية مهمة على أراضيها، في إطار دفعة جديدة من العقوبات رداً على غزو موسكو لأوكرانيا.
وبين الأشخاص الأربعين المستهدفين وزير العدل الروسي كونستانتين شويتشنكو ونائبه أوليغ سفيريدينكو المتّهمان «بتعزيز سلطتهما لقمع حرية التعبير لدى الشعب الروسي» حسب ما ذكرت الخارجية البريطانية في بيان.
بالإضافة إلى 29 حاكمًا إقليميًا لروسيا، وسّعت لندن نطاق عقوباتها لتشمل فيتالي خوتسينكو وفلاديسلاف كوزنيتسوف وقد عينتهما موسكو في مناصب عليا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس «لن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد المسؤولين الحكوميين المعينين من الكرملين يقضون على شعب أوكرانيا وحريات شعبهم» متعهدة مواصلة معاقبة المقربين من النظام الروسي.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.