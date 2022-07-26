بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).

أعلنت بريطانيا الثلاثاء استهداف وزير العدل الروسي والأثرياء الروس الذين لديهم مصالح مالية مهمة على أراضيها، في إطار دفعة جديدة من العقوبات رداً على غزو موسكو لأوكرانيا.

وبين الأشخاص الأربعين المستهدفين وزير العدل الروسي كونستانتين شويتشنكو ونائبه أوليغ سفيريدينكو المتّهمان «بتعزيز سلطتهما لقمع حرية التعبير لدى الشعب الروسي» حسب ما ذكرت الخارجية البريطانية في بيان.

بالإضافة إلى 29 حاكمًا إقليميًا لروسيا، وسّعت لندن نطاق عقوباتها لتشمل فيتالي خوتسينكو وفلاديسلاف كوزنيتسوف وقد عينتهما موسكو في مناصب عليا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس «لن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد المسؤولين الحكوميين المعينين من الكرملين يقضون على شعب أوكرانيا وحريات شعبهم» متعهدة مواصلة معاقبة المقربين من النظام الروسي.