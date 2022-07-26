دولة القانون يتحدث عن شروط كابينة 'محمد السوداني'

وقال النائب عن الائتلاف، عارف الحمامي، خلال حديثه لبرنامج عشرين الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الشعب كان ينتظر انفراج الأزمة السياسية والكتل متذمرة وسط مشاحنات وانسحابات وكان لابد من اختيار شخصية تهدأ الموقف السياسي"، لافتاً إلى أن السوداني هو المناسب لهذه المرحلة.وأضاف، أنه "من حق أي جهة أو زعيم أن تكون معارضة، شرط أن تكون ايجابية".

وتابع الحمامي، أن "الحكومات السابقة قدمت برامج من مئتي ورقة ولم تطبق منها سوى 5%".

وبشأن شروط كابينة السوداني، أشار النائب عن دولة القانون إلى أن أهم تلك الشروط يتمثل في "الشجاعة وقوة الموقف والخبرة والنزاهة".