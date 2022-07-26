الزركاني: لو لا التيار لما تمكن الإطار من طرح مرشح رئاسة الوزراء

وقال الزركاني خلال حديثه لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "التيار مع تشكيل حكومة قوية تعالج الازمات الراهنة"، لافتاً غلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يقل قولته الرسمية بشان ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء والجميع يترقب الموقف".وأوضح، أن "مشكلة الصدر ليست مع الأسماء.. صح ان بعض الأسماء تورطت بملفات فساد خطيرة ولديها طموحات اقصائية وهدفها الفتنة كما سمعناها من التسريبات".

وتابع، أن "الإطار التنسيقي كان ثلث معطل وأقصى ما لديه هو التعطيل فقط"، متسائلاً: ما الذي سيفعله السوداني؟ هل سيحاسب الفاسدين؟".

وتابع أنه "لو لا موقف التيار الصدري وفتح الانسداد الذي أوصلنا اليه الاطار لما تمكن التنسيقي من طرح مرشح لرئاسة الوزارة"، مردفاً أن "من منجزات التيار انه ابعد الطبقة الاولى من السياسيين المجربين عن سدة الحكم".

