شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوريس جونسون: زيارة عميل المخابرات الروسية كانت متوافقة مع البروتوكولات الأمنية والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أخبر بوريس جونسون أعضاء البرلمان أنه لم تتم مناقشة أي عمل حكومي "على حد علمي" عندما التقى بالعميل السابق للمخابرات الروسية ألكسندر ليبيديف في قصر إيطالي دون وجود مسؤولين عندما كان وزيرًا للخارجية.

جونسون يعترف.. المسؤولين كانوا على علم باللقاء

واعترف رئيس الوزراء هذا الشهر أنه التقى برجل الأعمال في أبريل 2018 بعد قيامه برحلة إلى قلعة تم ترميمها في بيروجيا يملكها إيفجيني ليبيديف، نجل إلكسندر، لحضور حفل خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد حضور اجتماع وزراء خارجية الناتو في بروكسل والذي ناقش الوضع الأمني ​​مع روسيا.

وذكر مرة أخرى لتقديم مزيد من التفاصيل ردًا على الأسئلة التي طرحها عليه نواب لجنة الاتصال في مجلس العموم في 6 يوليو، وقال إن المسؤولين كانوا على علم مسبقًا بأنه كان يحضر ما وصفه بأنه حدث اجتماعي، وأنه لم يشارك أوراق وزارية معه.



وأشار إلى أن الزيارة تتماشى مع البروتوكولات الأمنية المعمول بها، مضيفًا أنه لم يكن من المعتاد أن يرافقه موظفو الخدمة المدنية أو مسؤولي الأمن إلى "مثل هذه المناسبة الاجتماعية الخاصة".

في رسالة أصدرتها اللجنة يوم الثلاثاء، جونسون: "إذا التقى وزير بمنظمة خارجية أو فرد ووجد نفسه يناقش شؤونًا رسمية دون حضور رسمي - على سبيل المثال في مناسبة اجتماعية - يجب إعادة أي سياق مهم إلى قسم بعد الحدث. لم يكن ذلك ضروريا في هذه الحالة. على حد علمي، لم تتم مناقشة أي عمل حكومي ".

ومضى يقول إن عمليات العودة أظهرت أنه كان هناك "مشاركة كبيرة" في الماضي بين كبار نواب حزب العمل وإيفجيني ليبيديف، والتي تضمنت حضور مناسبات اجتماعية.

واعترف جونسون للمرة الأولى بالاجتماع بينما كان يرد على أسئلة من ميج هيلير من حزب العمال في اللجنة في وقت سابق من هذا الشهر. عندما تم الضغط عليه بشأن ما إذا كان قد أبلغ مسؤولي وزارة الخارجية بذلك، قال: "أعتقد أنني ذكرت ذلك بالفعل، نعم".

وتم الكشف سجل الرحلة في البداية من قبله في سجل اهتمامات الأعضاء، والذي سجل أنه كان لديه "إقامة ليلية" مع أحد أقارب ألكسند يوم السبت 28 أبريل 2018.

ظهرت صورة لجونسون في مطار قريب بإيطاليا. قال ركاب آخرون إن وزير الخارجية آنذاك بدا وكأنه "نام بملابسه"، وعانى في السير في خط مستقيم وقال إنه قضى ليلة مزدحمة.