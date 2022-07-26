6 قتلى في الكونغو بعد اقتحام مقر الأمم المتحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل ستة أشخاص أثناء أعمال شغب في جمهورية الكونغو الديمقراطية اقتحم خلالها عناصر من مثيري الشغب مقر الأمم المتحدة في شرق البلاد. ودمر متظاهرون مقر البعثة الأممية، بعد دعوات من جانب مسؤولين محليين لتنظيم تظاهرات ضد البعثة، وقال شهود إن المتظاهرين اقتحموا المبنى في مدينة جوما ودمروا الأثاث وسرقوه. وردت قوات الأمن بإطلاق الغازات المسيلة للدموع والأعيرة النارية. وقالت الشرطة في إقليم نورث كيفو، إن المهاجمين كانوا مجرمين استغلوا المظاهرة لأغراضهم الخاصة. وكانت منظمات المجتمع المدني وحزب الرئيس فيليكس تشيسيكيدي دعت إلى المظاهرة في جوما.

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