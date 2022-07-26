شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة جديدة في إنجلترا تنتظر محمد صلاح.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، حصد جائزة شخصية جديدة في إنجلترا.

محمد صلاح ينافس على جائزة شخصية العام



وينافس محمد صلاح على جائزة الشخصية الرياضية الأفضل في عام 2022 في بريطانيا والتي ستقدم من منظمة “Ethnicity Awards"، وذلك بناءً على تصويت الجماهير.

وجاءت القائمة المرشحة على النحو التالي:

محمد صلاح لاعب ليفربول.

العداء أليكس يي.

بوكايو ساكا لاعب أرسنال.

العدائة دينا أشير سميث.

‏ دومينيك كالفيرت لوين لاعب إيفرتون.

‏ الرباعة كارنجيت كاور باينس.

‏ لاعبة ألعاب القوى كاترينا جونسون تومسون.

‏ العداء مو فرح.

‏ الملاكمة ناتاشا جوناس.

‏ سائق الدراجات نيكولاس دلاميني.

وفي سياق آخر، موقف أليسون من مباراة كأس الدرع الخيرية

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي:" أليسون بيكر من الصعب أن يشارك ضد سالزبورج غدًا، ولكنه على وشك العودة، سنرى متى يمكنه المشاركة مع الفريق".

ليفربول سيواجه سالزبورج غدًا الأربعاء، في مباراته الودية الأخيرة قبل أن يلتقي بمانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية.



وأوضح كلوب: "في الفترة التحضيرية، كان علينا أن نلعب بشكل مختلف قليلًا، نحن ومانشستر سيتي سنلعب أول مباراة في الموسم يوم السبت".

وأكد: "لهذه المباراة كانت الدورات التدريبية مكثقة بحيث يمكننا أن نكون أكثر لياقة، كما أن جلسات الجري كانت صعبة للغاية ولكننا اعتنينا بها، والآن دعونا نرى كيف يمكننا أن ننمو في هذا الموسم".

واختتم: "بالنسبة لـ مانشستر سيتي، الأمر ليس مختلفًا حقًا، لقد عادوا من الولايات المتحدة الأمريكية ربما أمس أو شيء من هذا القبيل. لذلك ستكون مباراة صعبة علينا وعليهم".