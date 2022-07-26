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هل شاهدتم الحدود العراقية التركية.. تابعوا الصور بعدسة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، صوراً خاصة للحدود العراقية التركية.

ويوم الأربعاء (20 تموز 2022)، تعرض أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك إلى قصف تركي، خلف العديد من الضحايا.

وقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.

 

 

 

 

 

الصور: بعدسة علي جاسم

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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