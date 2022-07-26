النزاهة تعلن ضبط ابتزازاً ونقل عقار في محافظتين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن ضبط ابتزاز ونقل عقار بصورة غير قانونية في محافظتي الديوانية والمثنى.



وقالت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة في بيان، إن "ملاكات مكتب تحقيق المثنى كشفت عن تواطؤ مُوظَّفين في مُديريَّة زراعة المُحافظة مع عددٍ من الأشخاص لنقل ملكيَّة عقارٍ عائدٍ للدولة"، مُبيّنةً أنَّه "تمَّ ضبط إضبارة العقار الذي تبلغ مساحته (12 دونماً و19 اولك و50 متراً) في مُديريَّة التسجيل العقاري في الرميثة".



وأضاف البيان أن "عمل شعبة التحرِّي والضبط القضائيِّ في مكتب تحقيق الديوانيَّة تمكن من ضبط مُتَّهمٍ بالابتزاز، وقيامه بابتزاز المُواطنين عبر الإدلاء بشهادة زورٍ مقابل مبالغ ماليَّة"، لافتةاً إلى "ضبط المُتَّهم بالجرم المشهود أثناء تسلُّم مبلغٍ من المال من أحد المُواطنين".