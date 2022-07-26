الجيش ينتشر أمام منزل مرشح رئاسة الوزراء - عاجل

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة من الجيش انتشرت أمام منزل مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ضمن منطقة الشعب شرقي بغداد".

وأشار إلى أن "الانتشار يأتي تحسباً من تجمع لمجموعة من الرافضين لترشيحه".



ويوم أمس، رشح الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، بصورة رسمية، لمنصب رئاسة الوزراء.