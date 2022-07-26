المرشحان لرئاسة وزراء بريطانيا يتبادلان الاتهامات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هاجم المتنافسان المتبقيان على منصب رئيس الوزراء البريطاني المقبل، ريشي سوناك وليز تراس، الخطط الاقتصادية لبعضهما بعض مع استمرارهما في مهاجمة بعضهما خلال أول مناظرة تلفزيونية وجها لوجه. وقال وزير الخزانة السابق سوناك إنه «لا يوجد شيء محافظ» حول نهج تراس، وإن هذا لن يمنح الحزب «أي فرصة على الإطلاق» للفوز في الانتخابات المقبلة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). بدورها، أشارت وزيرة الخارجية تراس إلى أن منافسها سيقود البلاد إلى الركود، مضيفة أنها ستضع خطة للنمو الاقتصادي «على الفور» إذا أصبحت رئيسة للوزراء.

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