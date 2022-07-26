شكرا لقرائتكم خبر تحذيرات في السودان من فيضان يهدد 15 ألف فدان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية السودانية من ارتفاع غير مسبوق في مناسيب نهر ستيت بمحطة حمداييت على الحدود الإثيوبية، حيث تجاوز المنسوب 13 مترا، مما أدى لغمر المقاس تماما.

ووجهت اللجنة، في بيان نشرته وزارة الري والموارد المائية السودانية على صفحتها على موقع فيس بوك، نداء للمواطنين والمستخدمين لمياه نهر ستيت باتخاذ التحوطات اللازمة.

وأبدى عدد من المزارعين بمحلية الفشقة الكبرى قلقا حيال ارتفاع مناسيب النهر، بما يهدد بغرق 15 ألف فدان في القطاع المروي تقع على ضفتي نهر ستيت وعطبرة، وفقا لموقع «سودان تريبيون».

وجرفت السيول والفيضانات أمس الأول الجسر العائم بمنطقة سفاوة بالشريط الحدودي في الفشقة الكبرى، مما أدى لتعليق العمليات الفلاحية ونقل الغذاء.

على صعيد آخر عقدت لجنة وقف إطلاق النار الدائم بدارفور، المنشأة بموجب اتفاقية جوبا للسلام في السودان، اجتماعا فنيا تشاوريا أمس بالفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، مع الجهات الفاعلة في منظمات المجتمع المدني بالولاية، بغرض التشاور وتبادل وجهات النظر حول كيفية مساهمة هذه المنظمات في تنفيذ مهام اللجنة.